Suudi Arabistan ve Kuveyt dışişleri bakanları, bölgedeki son gelişmeleri görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Kuveytli mevkidaşı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile bölgedeki durumu ve son gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bin Ferhan ile Sabah'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede bakanların, bölgedeki durumu ve son gelişmeleri ele aldığı aktarıldı.