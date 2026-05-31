Suudi Arabistan ve Fransa, bölgesel istikrarı sağlamaya dönük diplomatik çalışmaları görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bölgedeki gelişmeler ile güvenlik ve istikrarı desteklemeye yönelik diplomatik çalışmaları değerlendirdikleri bir görüşme gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, iki lider arasındaki telefon görüşmesine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Bin Selman ile Macron'un görüşmesinde iki ülke arasındaki işbirliğinin yanı sıra bölgedeki gelişmeler, güvenlik ve istikrarı desteklemeye yönelik diplomatik çalışmalar ve denizlerde seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ele alındı.

Görüşmede ayrıca ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası meseleler değerlendirildi.

ABD ile İran arasındaki müzakereler ve mesaj alışverişi sürse de henüz bir anlaşmaya varılamadı.