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Suudi Arabistan ve Arnavutluk arasında işbirliği görüşmeleri yapıldı

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Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Bin Muhammed Bin İbrahim El-Şeyh, Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve meclisler arası ilişkiler ele alındı.

Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Bin Muhammed Bin İbrahim El-Şeyh, Arnavutluk'taki resmi temasları kapsamında Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla ile görüştü.

Arnavutluk Meclisinden yapılan açıklamada, görüşmede ikili işbirliğinin teşvik edilmesinin yanı sıra "iki ülke arasındaki çok iyi siyasi, ekonomik ve meclisler arası ilişkilerin" ele alındığı aktarıldı.

Nikolla'nın mevkidaşına Suudi Arabistan'ın yıllardan bu yana ülkesine yaptığı çeşitli alanlardaki projelerin finansmanından dolayı teşekkür ettiği kaydedilen açıklamada, Nikolla'nın iki ülkenin barış ve güvenliğin korunması amacıyla suça, teröre, radikalizme ve aşırıcılığa karşı mücadeleyi yoğunlaştıracağını ifade ettiği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın Kosova'nın tanınması ve UNESCO, Interpol ve diğer kuruluşlara üyelik taleplerinde verdiği destekten dolayı El-Şeyh'e teşekkür eden Nikolla, bu desteğin devam edeceğine olan inancını paylaştı.

Açıklamaya göre, El-Şeyh de Nikolla'ya sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ederek, "Suudi Arabistan Arnavutluk ile işbirliğini sürdürecek ve bu işbirliği siyasi, ekonomik ve mali olmanın çok ötesinde, ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki dostluğun karşılığıdır." ifadelerini kullandı.

Görüşmede ayrıca Nikolla ve El-Şeyh, Arnavutluk ve Suudi Arabistan meclislerinin iki ülke arasındaki kapsamlı işbirliğini geliştirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.???????

Kaynak: AA / Güncel

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