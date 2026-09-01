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LEAP 2026 Teknoloji Konferansı Riyad'da Başladı: 15 Milyar Dolarlık Yatırım Açıklandı

LEAP 2026 Teknoloji Konferansı Riyad'da Başladı: 15 Milyar Dolarlık Yatırım Açıklandı
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RİYAD, 1 Eylül (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın LEAP 2026 Teknoloji Konferansı pazartesi günü başkent Riyad'da başladı.

RİYAD, 1 Eylül (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın LEAP 2026 Teknoloji Konferansı pazartesi günü başkent Riyad'da başladı.

Suudi Arabistan Basın Ajansı'nın haberine göre, yapay zeka ve ileri teknolojiler alanında 15 milyar doları aşan yatırım, ortaklık ve teknoloji lansmanları duyurusuyla başlayan konferans, 3 Eylül'de sona erecek. Yapay zeka, bulut bilişim, siber güvenlik ve sağlık teknolojileri gibi alanlara odaklanan etkinlik, dünyanın dört bir yanından önde gelen teknoloji ve yapay zeka uzmanlarını, yatırımcıları ve yenilikçileri bir araya getiriyor.

Suudi Arabistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdullah el-Swaha açılış konuşmasında, ülkenin büyük küresel şirketler, yenilikçiler ve yatırımcılarla işbirliği içinde yapay zeka çağında liderliğe doğru istikrarla ilerlediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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