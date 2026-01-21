Haberler

Suudi Arabistan, Suriye'de hükümet ile YPG/SDG arasında varılan 4 günlük ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Suriye hükümeti ve YPG/SDG arasında sağlanan 4 günlük ateşkesi memnuniyetle karşıladı. Enformasyon Bakanı Selman bin Yusuf el-Duseri, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü vurguladı.

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan mutabakat kapsamında ilan edilen 4 günlük ateşkesi memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Suudi Arabistan haber ajansına (SPA) açıklamada bulunan Enformasyon Bakanı Selman bin Yusuf el-Duseri, başkent Riyad'ta bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantı sonuçları ve alınan kararlara ilişkin bilgi verdi.

Duseri, Bakanlar Kurulu'nun Suriye'deki ateşkes anlaşmasını ve SDG'nin Suriye devletine entegrasyonunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

"Kardeş Suriyenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne" verilen öneme işaret eden Duseri, Suriye'nin egemenliğini korumak, halkının kalkınma ve refaha yönelik özlemlerini gerçekleştirmek için yapılan çabalara Suudi Arabistan'ın tam destek verdiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel
Trump: Birazdan Erdoğan'la çok önemli bir görüşme yapacağım

Trump, apar topar toplantıyı bitirmek istedi! Nedeni de Erdoğan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı

Pınar Altuğ Bebek'teki evini sattı, cebine giren para dudak uçuklattı
'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var

"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Bayhan'a bir teklifi var
Galatasaray'ın Noa Lang transferinde tek bir pürüz kaldı

Tek bir pürüz kaldı! Halledilir halledilmez Galatasaraylı oluyor
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı

Pınar Altuğ Bebek'teki evini sattı, cebine giren para dudak uçuklattı
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi

ABD'den tarihi açıklama! YPG resmen yapayalnız kaldı