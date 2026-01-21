Suudi Arabistan, Suriye'de hükümet ile YPG/SDG arasında varılan 4 günlük ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan mutabakat kapsamında ilan edilen 4 günlük ateşkesi memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Suudi Arabistan haber ajansına (SPA) açıklamada bulunan Enformasyon Bakanı Selman bin Yusuf el-Duseri, başkent Riyad'ta bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantı sonuçları ve alınan kararlara ilişkin bilgi verdi.

Duseri, Bakanlar Kurulu'nun Suriye'deki ateşkes anlaşmasını ve SDG'nin Suriye devletine entegrasyonunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

"Kardeş Suriyenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne" verilen öneme işaret eden Duseri, Suriye'nin egemenliğini korumak, halkının kalkınma ve refaha yönelik özlemlerini gerçekleştirmek için yapılan çabalara Suudi Arabistan'ın tam destek verdiğinin altını çizdi.