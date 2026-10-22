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Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi: Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

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Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi: Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi: Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Kaynak: AA
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