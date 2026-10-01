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Suudi Arabistan Savunma Bakanı Bin Selman, ABD'li mevkidaşı Hegseth ile görüştü

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Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede stratejik savunma ortaklığı ile bölgede güvenlik ve istikrarı güçlendirme çabalarının koordinasyonu ve ortak ilgi alanına giren meseleler ele alındı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile iki ülke arasındaki savunma ortaklığını ve bölgesel güvenliği ele aldı.

Bakan Bin Selman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Hegseth ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Bin Selman, görüşmede Suudi Arabistan ile ABD arasındaki stratejik savunma ortaklığının yanı sıra iki ülkenin bölgede güvenlik ve istikrarı güçlendirmeye yönelik çabalarının koordinasyonunu ele aldıklarını ifade etti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı, görüşmede ayrıca iki ülkenin ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası meselelerin de masaya yatırıldığını kaydetti.

Kaynak: AA
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