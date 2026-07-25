Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in Hudeyde vilayetinde Husilere ait bazı hedefleri vurduklarını, Hudeyde Limanı'nı ise hedef almadıklarını duyurdu
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in Hudeyde vilayetinde Husilere ait bazı hedefleri vurduklarını, Hudeyde Limanı'nı ise hedef almadıklarını duyurdu.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in Hudeyde vilayetinde Husilere ait bazı hedefleri vurduklarını, Hudeyde Limanı'nı ise hedef almadıklarını duyurdu
Kaynak: AA