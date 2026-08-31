Mekke Anlaşması'nda Ortak Savunma Güçlendirildi

Suudi Arabistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ortak siyasi ve savunma entegrasyonunu güçlendireceğini, ayrıca güvenlik ve istikrarı destekleyeceğini açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, İstanbul'da düzenlenen Mekke Ortak Savunma Anlaşması komitesinin ilk toplantısına katıldı.

Konuya dair ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Bin Selman, toplantıya katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bin Selman, "ortak savunma entegrasyonunu güçlendirme, güvenlik ve istikrarın desteklenmesi" konularında ilerleme sağladıklarını duyurdu.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılırken, Pakistan heyetinde Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Federal Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir hazır bulundu.

Suudi Arabistan heyetinde ise Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Savunma Bakanı Halid bin Selman ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyad er-Ruveyli yer aldı.

Kaynak: AA