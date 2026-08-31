Haberler

Mekke Anlaşması'nda Ortak Savunma Güçlendirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın siyasi ve savunma entegrasyonunu güçlendireceğini, güvenlik ve istikrarı destekleyeceğini açıkladı. İstanbul'daki ilk toplantıya Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan üst düzey yetkilileri katıldı.

Suudi Arabistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ortak siyasi ve savunma entegrasyonunu güçlendireceğini, ayrıca güvenlik ve istikrarı destekleyeceğini açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, İstanbul'da düzenlenen Mekke Ortak Savunma Anlaşması komitesinin ilk toplantısına katıldı.

Konuya dair ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Bin Selman, toplantıya katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bin Selman, "ortak savunma entegrasyonunu güçlendirme, güvenlik ve istikrarın desteklenmesi" konularında ilerleme sağladıklarını duyurdu.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılırken, Pakistan heyetinde Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Federal Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir hazır bulundu.

Suudi Arabistan heyetinde ise Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Savunma Bakanı Halid bin Selman ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyad er-Ruveyli yer aldı.

Kaynak: AA
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

Gemi faciasında kayıp sayısı yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu

Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu
Gemi faciası ağabey-kardeşi ayırdı! Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor

Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor
Daha imzası bile kurumamıştı! Samet Akaydin, Trabzonspor'dan ayrılıyor

Samet Akaydin'ın Süper Lig devindeki macerası 2 ay sürdü
Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen Ben-Gvir içeride dua etti

İsrailli bakan polis koruması olmadan giremediği yerde dua etti

Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti

Bahçede korkunç olay! Eşinin katili oldu
Göçük, işçiyi bir anda yuttu! Belinden aşağısı yerin altına gömüldü

Belinden aşağısı birden yerin altına gömüldü!
İstanbul'da şaşırtan görüntü! Akrepler yüksek katlara kadar ulaştı

Akrep tehlikesi artıyor! Artık yüksek katlarda da görülüyor