Suudi Arabistan, İsrail'in Batı Şeria'daki Yasa Dışı Yerleşimleri Kınadı

Güncelleme:
Suudi Arabistan, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşimlerin İsrail'e ilhakını kapsayan tasarının ön oylamada kabul edilmesini kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uluslararası meşruiyet kararlarının önemine ve Filistin halkının bağımsızlık hakkına vurgu yapıldı.

Suudi Arabistan, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerin İsrail'e ilhakını kapsayan tasarının İsrail Meclisi'ndeki ön oylamada kabul edilmesini kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail Meclisi'nde, işgal altındaki Batı Şeria üzerinde İsrail egemenliğini dayatmayı ve yasa dışı bir yerleşim yeri üzerindeki İsrail egemenliğini meşrulaştırmayı amaçlayan iki yasa tasarısının ön oylamada onaylanmasının reddedildiği ve kınandığı" belirtildi.

Suudi Arabistan'ın "işgalci İsrail makamlarının tüm yerleşim ve yayılmacı ihlallerini tamamen reddettiği" vurgulanan açıklamada, Filistin halkının 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletini, uluslararası meşruiyet kararları uyarınca kurma hakkına yönelik Suudi Arabistan'ın "sarsılmaz desteği" yinelendi.

Uluslararası meşruiyet kararlarının uygulanması için uluslararası toplumun sorumluluklarını üstlenmesinin önemine değinilen açıklamada, Filistin topraklarına yönelik devam eden İsrail saldırılarının sonlandırılmasının gerekliliği ve bölgede güvenlik ile istikrarı sağlayacak iki devletli çözüme dayalı barış sürecinin sürdürülmesi vurgulandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakını oylandığı tasarı, dün İsrail Meclisi'ndeki ön oylamada oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

Tasarının ön oylamasına katılan İsrail parlamentosu vekillerinden 24'ü "hayır" oyu kullanırken, 25 milletvekili ise "evet" oyu vermişti.

Tasarının, İsrail Meclisinden geçerek yasalaşması için Mecliste 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

Kaynak: AA / Murat Başoğlu - Güncel
