Haberler

Suudi Arabistan, İran'ın Riyad Büyükelçiliğindeki 5 diplomattan 24 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan, İran'ın Riyad Büyükelçiliğindeki 5 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ederek, 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarını istedi. Dışişleri Bakanlığı, İran'ın saldırılarına tepki gösterdi.

Suudi Arabistan, İran'ın Riyad Büyükelçiliğindeki 5 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti ve 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarını istedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu Körfez ülkelerine saldırılarına tepki gösterildi.

Açıklamada, İran'ın Riyad Büyükelçiliğindeki askeri ataşe, askeri ataşe yardımcısı ve 3 diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği ve 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarının istendiği belirtildi.

İran'ın Suudi Arabistan'ın topraklarını, egemenliğini, sivil yerleşim yerlerini, ekonomik kurumlarını ve diplomatik misyonlarını hedef almasının tüm uluslararası sözleşmelerin açıkça ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, saldırıların sürmesinin ülke ilişkilerine olumsuz yansımaları olacağının altı çizildi.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

