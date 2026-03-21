Suudi Arabistan, ülke topraklarına son bir saat içinde 6 İHA ile saldırı düzenlendiğini duyurdu

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke topraklarına hedef alan 6 insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu. İran, ABD ve İsrail'a karşı misilleme olarak 7 Arap ülkesindeki üsleri hedef alıyor.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, son bir saat içinde ülke topraklarını hedef alan 6 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan kısa açıklamalarda, İran'dan yapılan saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, son bir saatte 6 İHA'nın doğu bölgesinde tespit edilerek imha edildiği kaydedildi.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama

Nükleer tesis bölgesinde şiddetli patlama
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Trafiğe böyle çıktı, hastaneler yaralılarla doldu
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı

Camide uygunsuz video! Emniyet hemen harekete geçti
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı

Ünlü isimlerin adının karıştığı futbolcu cinayetinde yeni gelişme
Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecekler

Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecekler
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı
Hürmüz krizi faturayı kabarttı! 7 ülke her gün milyarlarca dolar kaybediyor

Savaşın 7 ülkeye faturası ağır oldu! Günlük kayıp öyle böyle değil