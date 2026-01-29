Haberler

Suudi Arabistan: Topraklarımızın İran'a Saldırı İçin Kullanılmasına İzin Vermeyeceğiz

Suudi Arabistan: Topraklarımızın İran'a Saldırı İçin Kullanılmasına İzin Vermeyeceğiz
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin hava sahası ve topraklarının İran'a karşı herhangi bir askeri operasyon için kullanılmayacağını açıkladı. Bin Selman, Türkiye'nin egemenliğine saygı gösterme taahhüdünü vurguladı ve diyalog yoluyla sorunların çözülmesine desteğini belirtti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan'ın hava sahası ve topraklarını İran'a karşı saldırı amacıyla kullandırmayacakları taahhüdünde bulundu.

Suudi Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Bin Selman salı günkü görüşmede, ne amaçla olursa olsun herhangi bir tarafın İran'a yönelik askeri harekat veya saldırı için Suudi Arabistan'ın hava sahasını ve topraklarını kullanmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

İran'ın egemenliğine saygı gösterme taahhüdünü bir kez daha vurgulayan Bin Selman, bölgedeki güvenlik ve istikrarı artırmak üzere anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasına verdikleri desteği belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

