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Suudi Arabistan'dan Irak'taki İHA saldırılarına kınama

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki "İran destekli milisler" tarafından düzenlendiğini öne sürdüğü İHA saldırılarını en güçlü ifadelerle kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki "İran destekli milisler" tarafından düzenlendiğini öne sürdüğü İHA saldırılarını en güçlü ifadelerle kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın, Irak'ta İran destekli milislerce İHA'larla düzenlenen "menfur saldırıları" en güçlü ifadelerle kınadığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma ile saldırganları caydırma konusundaki kararlılığı vurgulanan açıklamada, Riyad yönetiminin saldırıların kaynağına karşı meşru müdafaa hakkını kullanabileceği ifade edildi.

Açıklamada, Irak hükümetine, topraklarının saldırılar için üs olarak kullanılmasını önlemek amacıyla gerekli tüm tedbirleri alması çağrısında bulunuldu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Irak topraklarından gelen ve ülkenin Doğu Bölgesi ile Riyad'daki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda İHA'nın hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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