Suudi Arabistan'ın 69'uncu İnsani Yardım Uçağı Gazze'ye Gönderildi

Suudi Arabistan, Gazze'ye insani yardım taşıyan 69'uncu uçağını Mısır'ın El-Ariş kentine gönderdi. Uçak, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gıda ve barınma malzemeleri ulaştıracak.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın Kral Selman İnsani Yardım Merkezi tarafından gönderilen 69'uncu insani yardım uçağı, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na ulaştı.

Uçak, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda paketleri ve barınma malzemeleri taşıyor.

Yardımlar, İsrail kontrolündeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye aktarılacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın "bir sonraki duyuruya kadar açılmaması" talimatı vermişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Filistinlilerin dünyaya açılan kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın İsrail'in anlaşmadaki yükümlülükleri arasında olmasına rağmen "bir sonraki duyuruya kadar açılmayacağı" belirtilmişti.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail'in Gazze'ye her gün 600 insani yardım tırının girişine izin vermesi gerekiyor.

Ancak Filistinli kaynaklar, giren yardım tırı sayısının bunun çok altında olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
