Suudi Arabistan 3 seyir füzesi ve 3 İHA'ya müdahale edildiğini açıkladı

Güncelleme:
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, güneydoğusundaki el-Harec bölgesinde 3 seyir füzesi ve 3 insansız hava aracına müdahale edildiğini duyurdu. Füzeler ve İHA'lar imha edildi. Bu gelişme, İran ile yapılan müzakereler sırasında ABD ve İsrail'in bölgedeki askeri saldırılarını da gündeme getirdi.

Suudi Arabistan, ülkenin güneydoğusunda 3 seyir füzesi ve 3 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneydoğusundaki el-Harec şehri dışında 3 seyir füzesine müdahale edildiği ve füzelerin imha edildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan başka bir açıklamada, el-Harec'in doğusunda 3 İHA'ya müdahale edilerek imha edildiği kaydedildi.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
