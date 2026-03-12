Haberler

Suudi Arabistan: Şeybe petrol sahası ve Riyad'da büyükelçiliklerin bulunduğu bölgeye yönelen 3 İHA imha edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan, başkent Riyad'da büyükelçilikler bölgesine yönelen bir insansız hava aracını imha ederken, güneydoğudaki Şeybe petrol sahasına yönelen iki başka İHA'yı da düşürdüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan, Şeybe petrol sahasına yönelen 2 insansız hava aracı (İHA) ile başkent Riyad'da büyükelçiliklerin bulunduğu bölgeye yönelen 1 İHA'nın imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Başkent Riyad'da büyükelçiliklerin ve yabancı kuruluşların ofislerinin bulunduğu Elçilikler Mahallesi'ne yönelen bir İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Şeybe petrol sahasına yönelen 2 İHA'nın da imha edildiği kaydedildi.

Savunma Bakanlığı, kısa süre önce Şeybe petrol sahasına yönelen bir İHA'nın düşürüldüğünü açıklamıştı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı

İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rojin Kabaiş'in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...

Rojin'in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...
Bodo/Glimt'in peri masalı devam ediyor! Çeyrek finalin kapısını sonuna kadar araladılar

8 milyon euro'luk maaş bütçeleriyle çeyrek finale koşuyorlar
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
Dün gece yaşanan tarihi zaferin bedeli

Tarihi zaferin bedeli
Rojin Kabaiş'in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...

Rojin'in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci 'açız' diyerek yardım istedi

Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar! "Açız" diye yalvardı
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Duruşmadan çıktı, adliye önünde kalbinden bıçakladı