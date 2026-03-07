Haberler

Suudi Arabistan: Prens Sultan Hava Üssü'ne ve Şeybe petrol sahasına İHA ve füze saldırıları engellendi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, el-Harc kentindeki Prens Sultan Hava Üssü'ne fırlatılan iki balistik füzenin ve Şeybe petrol sahasına yönelik dört insansız hava aracı saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirdi. Daha önce de benzer saldırılar başarıyla durdurulmuştu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki el-Harc kentinde bulunan Prens Sultan Hava Üssü'ne fırlatılan 2 balistik füze ile ülkenin güneydoğusundaki Şeybe petrol sahasına düzenlenen 4 insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, Prens Sultan Hava Üssü'ne fırlatılan 2 balistik füzenin engellendiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada da ülkenin güneydoğusunda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sınırı yakınlarındaki Şeybe petrol sahasına yönelik 4 İHA ile düzenlenen saldırının engellendiği vurgulandı.

Açıklamada, "Şeybe petrol sahasına doğru ilerleyen 4 İHA, Rubülhali Çölü'nde imha edildi." ifadeleri yer aldı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, kısa bir süre önce de başkent Riyad ile Şeybe petrol sahasına düzenlenen 3 İHA saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurmuştu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu, Kuveyt, Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ise İran'la karşılıklı saldırıların başlamasından bu yana 11 kişinin öldüğünü, aralarında panik atak geçirenlerin de olduğu 502 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Esat Fırat
