Suudi Arabistan, hava sahasına giren 6 İHA'yı imha ettiğini duyurdu

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, başkent Riyad ve doğu bölgelerine yapılan 6 insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu. İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme olarak bölgedeki ABD üslerine İHA saldırıları düzenliyor.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren 6 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, başkent Riyad ve doğu bölgelerine 6 İHA saldırısı yapıldığı, söz konusu İHA'ların tamamının imha edildiği bildirildi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
