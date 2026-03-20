Suudi Arabistan, hava sahasına giren 4 İHA'yı imha ettiğini duyurdu
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren 4 insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı. İHA saldırılarının İran tarafından yapıldığı belirtiliyor.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren 4 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.
Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, doğu bölgelerine yönelik 4 İHA saldırısı yapıldığı, söz konusu İHA'ların imha edildiği kaydedildi.
İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.
Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar