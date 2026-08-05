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Suudi-ABD askeri işbirliği zirvesi

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Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyad er-Ruveyli, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) Korgeneral Kevin Leahy ile askeri işbirliğini görüştü.

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyad er-Ruveyli, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) Korgeneral Kevin Leahy ile askeri işbirliğini görüştü.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Ruveyli, ülkeyi ziyaret eden Leahy ile başkent Riyad'daki makamında görüştü.

Görüşmede, Suudi Arabistan ile ABD arasındaki askeri ve savunma işbirliği ele alındı.

Kaynak: AA
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