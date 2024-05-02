Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Sudan'daki Son Gelişmeleri Ele Aldı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ve paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo ile ülkedeki son gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bin Ferhan, Burhan ve Dagalo ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Telefon görüşmeleri sırasında Sudan'daki son gelişmeler ile bunların Sudan halkına yansımalarının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada başka ayrıntıya yer verilmedi.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldır devam ediyor.

Nisan 2023'ün ortasında başlayan ve 18 eyaletten oluşan Sudan'ın 10 eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletini kontrol ederken HDK, Batı ve güney eyaletlerini ele geçmeyi başarmıştı.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD ara buluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,5 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.