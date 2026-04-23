Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile Lübnan Meclis Başkanı bölgesel gelişmeleri görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin, Lübnan'daki gelişmeler ve İsrail saldırılarının tamamen durdurulmasına yönelik yürütülen çabaları görüştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile telefonda görüştü.

Görüşmede Lübnan'daki gelişmeler ve İsrail saldırılarının tamamen durdurulmasına yönelik yürütülen çabalar ele alındı.

Bin Ferhan, ülkesinin Lübnan'ın istikrarını destekleme ve devlet kurumlarını güçlendirme konusundaki tutumunu yineledi.

Lübnan Meclis Başkanı Berri ise Suudi Arabistan'ın rolünü ve Lübnan'a verdiği destek ile ülkenin ve bölgenin güvenliğinin korunmasına yönelik süregelen çabalarını takdir etti.

Berri ayrıca Lübnan'ın Taif Anlaşması'na bağlılığını yineleyerek, Suudi Arabistan'ın güvenliğini tehdit eden her türlü girişimi reddettiklerini dile getirdi.