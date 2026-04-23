Haberler

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile Lübnan Meclis Başkanı bölgesel gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin, Lübnan'daki gelişmeler ve İsrail saldırılarının tamamen durdurulmasına yönelik yürütülen çabaları görüştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile telefonda görüştü.

Görüşmede Lübnan'daki gelişmeler ve İsrail saldırılarının tamamen durdurulmasına yönelik yürütülen çabalar ele alındı.

Bin Ferhan, ülkesinin Lübnan'ın istikrarını destekleme ve devlet kurumlarını güçlendirme konusundaki tutumunu yineledi.

Lübnan Meclis Başkanı Berri ise Suudi Arabistan'ın rolünü ve Lübnan'a verdiği destek ile ülkenin ve bölgenin güvenliğinin korunmasına yönelik süregelen çabalarını takdir etti.

Berri ayrıca Lübnan'ın Taif Anlaşması'na bağlılığını yineleyerek, Suudi Arabistan'ın güvenliğini tehdit eden her türlü girişimi reddettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Ali Semerci
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Özgür Özel ile görüşür müsünüz?' sorusuna net yanıt

Erdoğan'dan, "Özgür Özel ile görüşür müsünüz?" sorusuna net yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe, Osimhen'i şikayet ediyor

Fenerbahçe Osimhen'i şikayet ediyor! İşte çok tartışılacak o gerekçe
Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı

Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
Okuldaki saldırıda ölen Kerem’in babası: Oğlum, kız çocuklarını korumuş

Saldırı anında, arkadaşları için yaptığı fedakarlık kahretti
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...

Osman Aşkın Bak'tan dikkat çeken sözler: Şampiyon Cimbom için...
Fenerbahçe, Osimhen'i şikayet ediyor

Fenerbahçe Osimhen'i şikayet ediyor! İşte çok tartışılacak o gerekçe
Hakan Çalhanoğlu'nun imza atmak için tek bir şartı var

İmza atmak için tek bir şartı var
400 milyon avroluk gemi Bodrum'a geldi

Değeri 400 milyon avro! Türkiye'ye geldi