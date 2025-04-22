Suudi Arabistan'dan Mekke'ye Girişte Yeni Düzenleme

Suudi Arabistan, çarşamba gününden itibaren çalışma izni ya da hac vizesi bulunmayan veya Mekke'den verilmiş bir oturum kimliği olmayan yabancıların Mekke'ye girişinin yasaklanacağını duyurdu.

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanlığı, hac mevsiminde hacıların güvenliğini sağlamak amacıyla bir dizi önlem aldı.

Suudi Arabistan'da yayın yapan El-İhbariyye kanalının X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Çarşamba gününden itibaren Mekke'ye giriş için çalışma izni, Mekke'ye ait oturum kimliği veya geçerli hac izni şartı aranacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığının bu uygulama ile Mekke'ye giriş-çıkışları düzenlemeyi, yalnızca yetkili kişilerin şehirde bulunmasını sağlamayı ve hacıların güvenliğini temin etmeyi amaçladığı vurgulandı.

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı ise hac ibadetini yerine getirmek isteyenleri sahte ilan ve dolandırıcı tekliflere karşı dikkatli olmaya çağırarak, yalnızca resmi kanallar üzerinden işlem yapılması gerektiğini hatırlattı.

Bakanlık, hac ibadetinin sadece yetkili kurumlar aracılığıyla alınan "hac vizesi" ile mümkün olduğunu ve bu sürecin 80 ülkede belirlenen resmi ofislerle koordineli şekilde yürütüldüğünü kaydetti.