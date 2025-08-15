Suudi Arabistan'dan İsrail'in 'E1' Projesine Sert Tepki

Suudi Arabistan, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek ve Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracak "E1" projesinin onaylanmasını "şiddetle" kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in söz konusu "E1" projesinin onaylanması kararının, barış seçeneğini engellediği ve iki devletli çözüm ihtimaline yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in onayladığı projenin, işgal altındaki Kudüs'ü doğusundaki Ma'ale Adumim gibi yasa dışı yerleşimlerle birleştirerek Filistinlilerin olası genişlemesini engellemeyi amaçladığı belirtilerek, bu kararların "İsrail hükümetinin yasa dışı yayılmacı politikalarının bir devamı" olduğu ifade edildi.

"Uluslararası toplumun hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirerek Filistin halkının meşru haklarını koruması ve tanıması gerekiyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı ihlallerinin derhal durdurulması ve soykırıma varan suçların faillerinin yargılanması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, başta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olmak üzere uluslararası toplumun, İsrail'i uluslararası hukuka ve BM kararlarına uymaya zorlayacak adımlar atması gerektiğinin altı çizildi.

Smotrich "E1" projesini onaylayacağını duyurmuştu

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, 13 Ağustos'ta "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu, 20 Ağustos'ta, "E1" projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konutun inşası planına nihai onay vermek için toplanacak.