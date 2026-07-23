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Suudi Arabistan'da yangında ölen 4 Türk'ün cenazesi Hatay'a getirildi

Suudi Arabistan'da yangında ölen 4 Türk'ün cenazesi Hatay'a getirildi
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Suudi Arabistan'da kaldıkları evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşının cenazeleri, defin için memleketleri Hatay'a getirildi.

Suudi Arabistan'da kaldıkları evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşının cenazeleri, defin için memleketleri Hatay'a getirildi.

Başkent Riyad'daki ikamette 17 Temmuz'da elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilen yangında yaşamını yitiren Ali Şahin Elma, Erkan Bent, Salih Çakır ve Sinan Çay'ın cenazeleri, işlemlerin ardından uçakla Hatay'a gönderildi.

Hatay Havalimanı'nda bekleyen aile yakınları, cenazelerin araca konulması sırasında gözyaşı döktü.

Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazelerin, Samandağ ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Elma, Bent, Çakır ve Çay'ın, çalışmak için Suudi Arabistan'a gittikleri ve aynı evde kaldıkları öğrenildi.

Kaynak: AA
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