Suudi Arabistan'da engellenen İHA'dan düşen şarapneller nedeniyle 2 kişi yaralandı, 9 ev hasar gördü

Suudi Arabistan'ın güneydoğusundaki el-Harc vilayetinde imha edilen insansız hava aracından (İHA) düşen şarapneller nedeniyle 2 kişi yaralandı, 9 evde hasar meydana geldi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Ülkenin güneydoğudaki El-Harc vilayetinde engellenen bir İHA'dan şarapnellerin düşmesi sonucu 9 evde ve bazı araçlarda maddi hasar medyana geldiği belirtilen açıklamada, saldırıda 2 kişinin hafif yaralandığı kaydedildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, son birkaç saatte ülkeye gönderilen 10 İHA engellendiğini duyurmuştu.

İran, 28 Şubat'tan bu yana ABD-İsrail'in saldırılarına misilleme olarak, 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.