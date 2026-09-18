Suudi Arabistan'da 41 ülkenin katılımıyla "Çok Uluslu Savunma Denizcilik İttifakı"nın 4. Toplantısı yapıldı

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Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, 41 ülkenin katılımıyla Çok Uluslu Savunma Denizcilik İttifakı'nın 4. Planlama Toplantısı'nın düzenlendiği bildirildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre toplantı, 17 Eylül'de Cidde'deki Batı Filo Komutanlığında gerçekleştirildi.

Açıklamada, 41 ülkeden 154 deniz kuvvetleri komutanı, planlamacı, büyükelçi ve Avrupa Birliği (AB) temsilcisinin katıldığı toplantıda, ittifakın çalışmalarının son durumu, elde edilen kazanımlar ve ittifaka katılan ülkelerin süreçte kaydettiği ilerlemelerin ele alındığı belirtildi.

İttifakın, ilk operasyonel kabiliyet (IOC) seviyesine ulaşmasının ardından kuruluş aşamasından fiili çalışmalara geçişini sürdürdüğü, şu anda kabiliyetlerin bütünleştirilmesi, operasyonel hazırlığın güçlendirilmesi ve deniz operasyonları bölgesinde fiili varlığa hazırlık aşamasında olduğu ifade edildi.

Bazı ülkelerin ittifak tüzüğü ile ortak bildiriyi imzaladığı, halihazırda 28 irtibat subayının bulunduğu aktarıldı.

Ortak çalışma için gerekli hususlar ile katılımcı ülkelerin imkan ve kabiliyetlerinin de toplantıda görüşüldüğü kaydedilen açıklamada, bunun ittifakın operasyonel faaliyetlerinin koordineli ve bütünleşik şekilde yürütülmesine ve operasyonel hazırlık seviyesinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Ayrıca deniz trafiği güvenliğinin korunmasının uluslararası ortak çıkar olduğu, bunun etkin ortaklık, farklı kabiliyetler ve kolektif müdahale gerektirdiği vurgulandı.

İttifakın kuruluş süreci

Çok Uluslu Savunma Denizcilik İttifakı'nın bir önceki toplantısı 13 Ağustos'ta Cidde'de 39 ülkenin katılımıyla yapılmıştı. Toplantıda 15 ülkenin ortak bildiriyi imzaladığı, 13 ülkenin ise ulusal prosedürlerini tamamlayarak ittifak tüzüğünü imzaladığı ve ittifaka resmen katıldığı açıklanmıştı.

Suudi Arabistan, 30 Temmuz'da 14 ülkenin çok uluslu savunma denizcilik ittifakı kurulmasını desteklediğini açıklamış, söz konusu ülkeler ortak bildiride ittifakın kuruluş düzenlemelerine ilişkin varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirtmişti.

İttifakın kuruluş süreci, Husilerin Kızıldeniz'deki Suudi gemilerine yönelik saldırı ve tehditlerini artırdığı dönemde başlamıştı. Husiler 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası" olarak adlandırdıkları uygulamayı ilan etmiş, sonrasında Kızıldeniz'deki Suudi gemilerini füze ve İHA'larla hedef aldıklarını açıklamıştı.

Suudi Arabistan da bunun ardından Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'nda, ticari seyrüseferi tehdit etmek amacıyla Husiler tarafından kullanıldığını belirttiği askeri tesislere hava saldırıları düzenlemişti.

Çok Uluslu Savunma Denizcilik İttifakı, Suudi Arabistan'ın 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek amacıyla yürüttüğü koalisyondan farklı olarak, uluslararası katılımla özellikle Babulmendeb Boğazı'nda deniz seyrüseferi özgürlüğünün korunmasına odaklanıyor.

Kaynak: AA