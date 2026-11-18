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Suudi Arabistan Ulusal Erken Uyarı Platformu, Cazan, Necran ve Hamis Muşayt bölgelerinde yaşayanları olası tehlikelere karşı uyardı.

Platformdan yapılan açıklamada, Cazan, Necran ve Hamis Muşayt bölgelerinde yaşayanlara olası tehlikelere karşı dikkatli olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları tavsiye edildi.

Bölge sakinlerinden sakin kalmaları, en yakın güvenli kapalı alana sığınmaları ve tehlike geçene kadar bulundukları binadan ayrılmamaları istendi.

Platformdan daha sonra yapılan açıklamada, 3 bölgede de tehlikenin sona erdiği bildirildi.

Husilere ait 2 seyir füzesi düşürüldü

Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husiler tarafından fırlatılan ikinci seyir füzesinin de Riyad bölgesinde tespit edilerek düşürüldüğünü duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Maliki, İran destekli ve "terörist" olarak nitelediği Husi milisler tarafından fırlatılan seyir füzesinin Riyad bölgesinde tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Koalisyon, sabah saatlerinde de Husiler tarafından fırlatılan bir seyir füzesinin Riyad bölgesinde düşürüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA