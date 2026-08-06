Suudi Arabistan Çok Uluslu Deniz Savunma Koalisyonu'na komutan atadı

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı "Çok Uluslu Deniz Savunma Koalisyonu" komutanlığına Tuğamiral Abdullah bin Salim eş-Şehri'yi atadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çok Uluslu Deniz Savunma Koalisyonu'na Tuğamiral Şehri'nin atandığı, atamanın koalisyonun kurumsal yapılanmasını ilerletmesi ve operasyonel hazırlık seviyesini artırması açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu atamanın kurucu ülkelerin koalisyonun komuta yapısını tamamlama konusundaki kararlılığını yansıttığı vurgulanarak, bunun ittifakın deniz güvenliğini destekleme, seyrüsefer serbestisini koruma, deniz ulaşım hatları ile boğazların güvenliğini sağlama ve sorumluluk sahasında uluslararası ticaret ile küresel tedarik zincirlerini korumaya yönelik savunma kapasitesini güçlendireceği kaydedildi.

Koalisyon komutanının, "ortak deniz savunma faaliyetlerini yönetmek, üye ülkeler ile diğer deniz ittifakları arasındaki planlama ve koordinasyonu sağlamak, ayrıca koalisyonun tüzüğü, temel belgeleri ve uygulama usulleri doğrultusunda ortak faaliyet ve görevleri yürütmekle sorumlu olacağı" aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu atamanın ortak komuta yapıları ile karargah teşkilatının oluşturulmasının tamamlanmasına katkı sağlayacağı ve ittifakın üye ülkeleri ile bu ülkelerin sağlayacağı kabiliyetleri kabul etmeye hazır hale gelmesini destekleyeceği ifade edildi.

Ayrıca bu adımın, koalisyonun program ve girişimlerinin hayata geçirilmesine, deniz güvenliği alanında işbirliğinin geliştirilmesine, bilgi paylaşımına, kapasite geliştirme faaliyetlerine ve ortak eğitim ile tatbikatların yürütülmesine katkı sunacağı belirtildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, 30 Temmuz Perşembe günü 43 ülkeden genelkurmay başkanları ve askeri temsilcilerinin katılımıyla, "Çok Uluslu Deniz Savunma Koalisyonu"nun kurulmasına yönelik girişimi ele alan bir toplantıya ev sahipliği yaptığını açıklamıştı.

"Çok Uluslu Deniz Savunma Koalisyonu" tüzüğünün de masaya yatırıldığı toplantıda, Babu'l Mendeb Boğazı, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde ortak deniz tehditlerine karşı etkin bir işbirliğini geliştirmeyi sağlayacak planlar konuşulmuştu.

Toplantıya Suudi Arabistan'ın yanı sıra ABD, Umman, Ürdün, Fas, Yemen, Sudan, Maldivler, Bangladeş ve Yeni Zelanda'dan askeri yetkililer katılmıştı.

Kaynak: AA