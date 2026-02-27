Haberler

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği başkentte iftar verdi

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği, başkentte düzenlediği iftar etkinliğinde Büyükelçi Fahad bin Assaad bin Abdulkareem Abualnasr ve çeşitli davetliler bir araya geldi.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından başkentte iftar verildi.

Büyükelçilik tarafından Ankara'da bir otelde iftar verildi.

İftara Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad bin Abdulkareem Abualnasr, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel ve birçok davetli katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz
