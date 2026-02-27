Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği başkentte iftar verdi
Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği, başkentte düzenlediği iftar etkinliğinde Büyükelçi Fahad bin Assaad bin Abdulkareem Abualnasr ve çeşitli davetliler bir araya geldi.
İftara Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad bin Abdulkareem Abualnasr, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel ve birçok davetli katıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz