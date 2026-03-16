Suudi Arabistan ülkeye yönelik 92 İHA saldırısının engellendiğini açıkladı

Suudi Arabistan, başkent Riyad ve Harc illerini hedef alan 92 insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı. İHA'ların menşei ve hasar durumu hakkında bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan, başkent Riyad ve Harc illeri ile doğu bölgesini hedef alan 92 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırılara dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülkenin doğu bölgesine, başkent Riyad ve Harc illerine atılan ve engellenen İHA sayısının 92'ye yükseldiği belirtildi.

İmha edilen İHA'ların nereden gönderildiği ve herhangi bir hasar veya can kaybına yol açıp açmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İran, 28 Şubat'tan bu yana ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
