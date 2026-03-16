Suudi Arabistan: Ülkenin doğusunda 61 İHA imha edildi

Suudi Arabistan, doğu bölgesinde 61 insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı. Ayrıca, 12 İHA'nın daha havada engellendiği belirtildi. İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme olarak bölgedeki ABD üslerine ve kritik noktalara saldırılar düzenliyor.

Suudi Arabistan, ülkenin doğu bölgesinde 61 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkenin doğusuna atılan 12 İHA'nın daha havada engellendiğini, böylece bu gece engellenen İHA sayısının 61'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, imha edilen İHA'ların geldikleri yer ve saldırı girişimi sonucu herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
