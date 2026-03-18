Suudi Arabistan, hava savunma sistemlerinin 5 İHA'yı engellediğini duyurdu

Suudi Arabistan, doğu bölgesinde 5 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Riyad'da ve diğer bölgelerde saldırılara karşı hava savunma sistemleri devreye girdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ülkeye yönelik saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Hava savunma sistemlerince 5 İHA'nın düşürüldüğü belirtilen açıklamada, bunlardan birinin Riyad kentinde, 2'sinin ise ülkenin doğu bölgesinde etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Ayrıca Riyad'daki büyükelçiliklerin bulunduğu Elçilikler Mahallesi'ne yaklaşmaya çalışan 2 İHA'nın da engellendiği aktarıldı.

İran, 28 Şubat'tan bu yana ABD-İsrail'in saldırılarına misilleme olarak, 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
