Suudi Arabistan, hava savunma sistemlerinin 5 İHA'yı engellediğini duyurdu
Suudi Arabistan, doğu bölgesinde 5 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Riyad'da ve diğer bölgelerde saldırılara karşı hava savunma sistemleri devreye girdi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ülkeye yönelik saldırılara ilişkin bilgi verdi.
Hava savunma sistemlerince 5 İHA'nın düşürüldüğü belirtilen açıklamada, bunlardan birinin Riyad kentinde, 2'sinin ise ülkenin doğu bölgesinde etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Ayrıca Riyad'daki büyükelçiliklerin bulunduğu Elçilikler Mahallesi'ne yaklaşmaya çalışan 2 İHA'nın da engellendiği aktarıldı.
İran, 28 Şubat'tan bu yana ABD-İsrail'in saldırılarına misilleme olarak, 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.