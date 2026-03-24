Suudi Arabistan, gece boyunca İran'dan fırlatılan 19 İHA'yı engelledi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Şarkiyye bölgesinde gece yarısından itibaren 19 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan, ülkenin doğusundaki Şarkiyye'de gece yarısından bu yana 19 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Şarkiyye bölgesinde tespit edilen İHA'lara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin söz konusu bölgede gece yarısından bu yana 19 İHA'yı etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
