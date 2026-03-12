Haberler

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı: Ülkenin doğu bölgesini hedef alan 18 İHA imha edildi

Suudi Arabistan, ülkenin doğu bölgesini hedef alan 18 insansız hava aracına müdahale edildiğini ve bu İHA'ların imha edildiğini açıkladı. Ayrıca, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırıları sonucu büyük kayıplar yaşandığı bildirildi.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

