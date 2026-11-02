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ŞUTSO seçiminde görevli Ali Ağlamış (64) kalp krizinden hayatını kaybetti

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ŞUTSO seçiminde görevli Ali Ağlamış (64) kalp krizinden hayatını kaybetti
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ŞUTSO seçimlerinde sandık görevlisi olarak çalışan Ali Ağlamış (64), oy verme işlemi sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Ağlamış doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) seçimlerinde sandık görevlisi olarak görev yapan Ali Ağlamış (64) kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay sabah saatlerinde, Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi'nde meydana geldi. ŞUTSO seçimlerinde sandık görevlisi olarak görev yapan Ali Ağlamış, oy verme işlemi devam ettiği sırada aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Durumu fark eden diğer sandık görevlileri ve vatandaşlar, Ağlamış'ın yardımına koştu. Çevredekilerin müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, müdahalede bulundukları Ali Ağlamış'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Görev yaptığı okuldan sedye ile çıkarılan ve ambulansa kadar kalp mesajı yapılan Ali Ağlamış kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ağlamış'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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