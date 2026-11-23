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BURSA'nın İznik ilçesinde kamyonetle çarpışan süt yüklü TIR devrildi. Kazada TIR sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 19.15 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. H.G. idaresindeki 16 BHF 960 plakalı süt yüklü TIR, önünde seyir halinde olan ve Orhangazi-İznik yolu ayrımından dönüş yapmaya çalışan A.B. yönetimindeki 16 H 5224 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle TIR devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan TIR sürücüsü H.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı