Süt taşıyan tır devrildi: Sürücü yanarak hayatını kaybetti

TOKAT - Tokat'tın Erbaa ilçesinde süt taşıyan tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçerek devrildi, devrilen tır alev almasıyla sürücü yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Kaza, Tokat'ın Erbaa ilçesi D-100 karayolu Tepekışla köyü mevkiinde meydana geldi. Amasya dan Erzincan'a giden Mehmet Boğazhakimiyetinde ki 58 AAD 279 plaklı süt tankeri sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak karşı şeride devrildi. Devrilme sonucunda alev alan tırda sürücü Mehmet Boğaz yanarak hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 110 ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Erbaa itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Yangında hayatını kaybeden Mehmet Boğaz'ın cenazesi Erbaa devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.