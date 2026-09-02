40 Yıllık Oyun Tutkusu Eminönü'nde Sergileniyor

Süt kardeşinin evinde gördüğü oyun konsoluyla başlayan hevesini yaklaşık 40 yıllık bir tutkuya dönüştüren Murat Kenar, oyun konsolları, oyunlu saatler ve nostaljik ürünlerden oluşan koleksiyonunu Eminönü'ndeki bir handa sergiliyor.

Çocukluğu İstanbul'da geçen Kenar, henüz 6 yaşındayken süt kardeşinin evinde hayatının en büyük tutkusu olacak oyun konsoluyla tanıştı.

Kenar, 10 yaşından itibaren dijital oyunlarla ilgili eline geçen her şeyi biriktirmeye başladı.

Yaklaşık 40 yıldır hiç ara vermeden topladığı tüm cihazları Eminönü'ndeki bir hana taşıyan Kenar, zamanının büyük kısmını burada geçiriyor.

Oyun dünyasının hafızası haline gelen dükkanda Süper Mario figürlerinden oyunlu saatlere, aynalı oyun konsollarından sanal bebeklere kadar birçok ürün raflarda yer buluyor.

"Çok heves ettiğim, çocukluğumda da almayı çok istediğim oyunlu saatler"

Kenar, AA muhabirine, koleksiyonuyla uğraştığında çocukluk anılarının canlandığını söyledi.

Yaşadığı hissi "geçmişe dönüş" olarak tarif eden Kenar, "Ara ara oyun konsollarını açıp, 'Ben de bir şeyler yapayım.' diyorum. Mesela yumurta toplayan tilki zaten meşhurdur. Bazen anılar depreşiyor, hemen aklıma geliyor. 'Bir tur oynayayım.' diyorum. Oynuyorum, tekrardan rafa bırakıyorum. Çok heves ettiğim, çocukluğumda da almayı çok istediğim oyunlu saatler de var. Onları da bazen koluma takıyorum. Sosyal medyadaki hesabımda fotoğraf paylaşıyorum. Bir anda seni çocukluğuna götürüyor. Öyle söyleyeyim. Bunu yaşamak çok enteresan bir duygu. O anı yaşamak, o ana geri dönmek. Geleceğe dönüş, geçmişe dönüş gibi." diye konuştu.

Biriktirdiklerinin geçmişteki güzel anıları canlandırdığını dile getiren Kenar, koleksiyonu sayesinde bazı insanlara adeta çocukluklarını iade ettiğini dile getirdi.

Kenar, bazı çocukların atari ve bilgisayar oyunlarını hiç görmediğini, kimilerinin ise arkadaşlarının Almanya ve diğer ülkelerden gelen atari ve oyun konsollarıyla oynadıklarını belirtti.

Bu kişilerin anılarındaki bu ürünleri şimdi evlerine taşımak istediklerini söyleyen Kenar, "Zaten mutlaka alışveriş öncesi bir hikaye paylaşılıyor. 'Çocukluğumda vardı, bizde vardı, komşuda vardı.' gibi. Koleksiyon da zaten bu şekilde başlıyor. Ulaşamamanın verdiği bir eksiklik de var." dedi.

"Değişik bir duygu, ilk defa gördüğümüz şey"

Kenar, oyun konsollarıyla tanışmasının hikayesini şöyle anlattı:

"Mahallemizde ilk oyun konsolu süt kardeşimde vardı. Ona bir oyun konsolu gelmişti. Hepimiz başına toplanmıştık. Bir hevesle 'Nedir, ne değildir diye bir bakıp, oynayalım.' diyorduk. Değişik bir duygu, ilk defa gördüğümüz şey. 7-8 yaşlarındayız. Ne olduğunu bilmediğimiz bir ürün. Tabii ki hevesimiz olmuştu. Sırayla hepimiz de oynuyorduk. Sonrasında ondan hırslandık. Yani bendeki kıvılcım oradan diyebilirim. Oradan bir merak saldık. 'Nedir, ne değildir?' derken daha sonra günümüze kadar topladık, aldık, değerlendirdik. Koleksiyon yaptık."

Bazı konsollar ve elektronik ürünler elinde olsa bile başka yerde gördüğünde almak için çocukluğundaki heyecanı yeniden yaşadığını kaydeden Kenar, "Yıllardır bu işle uğraştığımız için biraz çevre edindik. Bizim nelerle uğraştığımızı, neler aldığımızı bilen arkadaşlarla irtibatlaştık. Kimisi yine oyun konsolu seviyor, kimisi saat seviyor, kimisi başka bir şey seviyor. Böylece birbirimizle konuşup, irtibatta kalmayı başardık. Bazı ürünleri elimde olmasına rağmen hala bulduğumda almak için bir heyecanım oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA