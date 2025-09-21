Aydın'da 3 yaşındaki çocuğa süt toplama kamyonu çarptı: Ölüme sebep olan şoför tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde El Amr Ali'nin (3) süt toplama kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi 3311 Sokak'ta meydana geldi. 09 AAK 782 plakalı süt toplama kamyonu, çiftlikte çalışan Suriye uyruklu ailenin oğlu El Amr Ali'ye çarptı. İddiaya göre Ali'ye çarptığını fark etmeyen kamyon şoförü çiftlikten ayrıldı.

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Ali'yi yerde hareketsiz yatarken görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şoförün Hüseyin Ayteş (38) olduğunu belirledi. Ayteş, kısa süre sonra Koçarlı ilçesinde yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayteş, tutuklandı.