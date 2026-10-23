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Susurluk'ta tır dorsesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

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Balıkesir-Bursa Otoyolu'nun Susurluk'taki Söğütçayır mevkisinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücünün ihbarıyla sevk edilen ekiplerin kontrol altına aldığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otoyolda seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Balıkesir- Bursa Otoyolu'nun Söğütçayır mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 22 LN 002 çekici plakalı tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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