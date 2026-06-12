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Balıkesir'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Balıkesir'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Balıkesir-Bursa kara yolunun Bursa istikameti Susurluk Şeker Fabrikası mevkisinde, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 45 RZ 047 plakalı otomobilde sıkışan sürücü R.D. ile yanındaki F.D, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
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