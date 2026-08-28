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Suşehri'nde Mevlid-i Nebi Konferansı

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla 'Peygamberimiz ve Güzel Ahlak' konulu konferans düzenlendi. İlçe Müftüsü ve Elazığ Müftüsü'nün konuşmalarıyla aile bağları ve güzel ahlak vurgusu yapıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konulu konferans gerçekleştirildi.

Suşehri Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlçe Müftüsü Adem Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Mevlid-i Nebi'nin anlam ve önemine değinerek, bu tür programların toplumun birlik, beraberlik ve manevi değerlerle kaynaşmasına vesile olduğunu söyledi.

Elazığ Müftüsü Yusuf Bingöl ise yıllar önce görev yaptığı Suşehri'ne tekrar davet edilmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

"Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" başlıklı konferansında Hz. Muhammed'in güzel ahlak ilkelerinden örnekler vererek İslam medeniyetindeki yerine değinen Bingöl, "Sevgili Peygamberimiz evinde güzel ahlakı, şefkati, merhameti ve istişareyi esas almış, eşleriyle ve çocuklarıyla sevgi bağını güçlü tutmuştur." dedi.

Ailelere tavsiyede bulunan Bingöl, "Bugün de ailelerimizin huzuru ve toplumumuzun geleceği için onun güzel ahlakına kulak vermek hepimiz için büyük önem arz etmektedir. Büyüklerimize hürmet, küçüklere şefkat göstermek Peygamberimizin ümmetine öğrettiği en önemli ahlak değerlerinden biridir. Bugün aile bağlarımızı bu anlayışla güçlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Programa, Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanvekili Önder Bayram, ilçe protokolü, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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