Suşehri'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
R.H.D. yönetimindeki 58 AHF 023 plakalı motosiklet, Yalnızbağlar Mahallesi Hekim Sokak'ta, E.Ö. idaresindeki 58 AFG 825 plaka otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü R.H.D. Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Faruk Kara