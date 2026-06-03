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Suşehri'nde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı

Suşehri'nde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında sergi açıldı
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Halk Eğitim Merkezi'nde sergi açılışı yapıldı. Açılışa Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü katıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla sergi açılışı gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi'ndeki serginin açılışını, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fikri Çevik yaptı.

Kursiyerleri kutlayan Kayaoğlu, Sivas'ın gelişen ve büyüyen ilçeleri arasında birinci sırada yer alan Suşehri'nin gelişimine yerel yönetim olarak büyük destek verdiklerini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Balcı ise kurs eğitmelerini ve kursiyerleri tebrik etti.

Halk Eğitim Müdürü Çevik d, tüm kursiyerlere ve eğitmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Faruk Kara
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