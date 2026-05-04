Suşehri Belediye Başkanı Kayaoğlu tekstil atölyesini ziyaret etti

Güncelleme:
Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, ilçede faaliyet gösteren tekstil atölyesini ziyaret etti.

İlçede 25 kişiye istihdam sağlayan tekstil atölyesini ziyaret eden Kayaoğlu, işletmenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Yerel yönetim olarak tüm iş insanlarına kapılarını sonuna kadar açtıklarını ifade eden Kayaoğlu, "İstihdama yönelik kim elini taşın altına koyarsa, bizler de iş insanlarımıza her türlü desteği yerel yönetim olarak vermeye hazırız." dedi.

Tekstil atölyesinin ilçede 25 kadına iş istihdamı sağladığını belirten Kayaoğlu, "Gönlümüz bu sayının daha da artmasıdır. İnanıyorum ki işletme sahibi kardeşlerimizin özverili çalışmasıyla bu sayı ileriki zamanlarda daha da artacaktır. Bizler de bu kardeşlerimize sonuna kadar desteğimizi vereceğiz." diye konuştu.

İşletme ortaklarından Harun İlhan da tekstil atölyesinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kayaoğlu'na ziyaretinde, MHP İlçe Başkanı Recep Yüksel, Belediye Meclis üyeleri Tuncer Çataltaş ve Çınar Olgun eşlik etti.

Kaynak: AA / Faruk Kara
