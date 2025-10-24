Susan Akram: İsrail, Gazze Mahkemesi'nin Elde Ettiklerinden Korkuyor

ABD'deki Boston Üniversitesi Hukuk Fakültesinden hukuk profesörü ve Uluslararası İnsan Hakları Kliniği direktörü Susan Akram, İsrail'in Gazze Mahkemesinde üretilenlerin etkisinden korktuğu için Filistin ve Gazze'deki suçları belgeleyen Birleşmiş Milletler (BM) organlarını hedef aldığını bildirdi.

Akram, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim Gazze Mahkemesinin İstanbul'da düzenlenen nihai oturumu marjında AA'ya değerlendirmede bulundu.

Gazze Mahkemesinin iki amacı bulunduğuna dikkati çeken Akram, gerçekleri masaya yatırarak tarihsel hafızanın ortaya konulmasının birinci amaç olduğunu söyledi.

Akram, ikinci olarak, Gazze Mahkemesinin nihai oturumu kapsamında yayımlanacak bildiride yer alan kayıtların, avukatlar ve aktivistler tarafından hukuki süreçlerde, soykırım ve savaş suçu işleyenlerin yargılanması için kullanabileceğine değindi.

Batı medyasının büyük bir kısmının gerçeğin üzerini örterek suç ortaklığı yaptığına işaret eden Akram, "Bu sebeple, Batı haricindeki birçok basın kuruluşu ve Anadolu Ajansı (AA), insanlara gerçeği ulaştırmada çok önemli bir rol oynadı." dedi.

Akram, güvenilir basının önemine değinerek, Türk basınının bu alanda çok önemli rol üstlendiğini belirtti.

Netanyahu ve Gallant'tan çok daha fazlası

Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), "yetenekli profesyonel soruşturmacıları" sayesinde "belirli bir yöntemle" kendi kanıtlarını topladığını kaydeden Akram, "Dolayısıyla burada ürettiğimiz şeyin bir kısmı, bir dereceye kadar faydalı olacak." şeklinde konuştu.

Filistin merkezli ve uluslararası örgütlerin, Gazze'deki saldırılardan çok daha önce UCM'ye başvurularda bulunduğunu anımsatan Akram, halihazırda UCM'nin elinde "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan çok daha fazlası hakkında yakalama emri çıkarmak için dağlar kadar kanıtın bulunduğunu" bildirdi.

Akram, "Ayrıca UCM'nin kamuya açık olmayan yakalama emirleri çıkarmış olması da oldukça olası. Bilmiyoruz, ancak umarız Gazze Mahkemesinden elde edeceğimiz bilgiler ve kaynaklar, yani UCM'nin daha sonra kendi protokollerinde geliştirmek ve mevcut kanıtlara eklemek için tekrar iletişime geçebileceği doğrudan tanıklar, daha fazla bilgi ve kaynak sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Tatile gidebilecek askerler aleyhine "yargı" malzemesi

Gazze Mahkemesi olarak üretilenlerin önemini vurgulayan Akram, şunları kaydetti:

"Bence UCM'den daha da önemlisi, evrensel yargı yetkisinin mevcut olduğu dünya çapındaki mahkemelerde yerel ceza yargılamaları olacak ve burada ürettiklerimizin, örneğin Yunanistan, Fransa veya İtalya'ya tatile giden bireysel askerlerin yargılanmasında çok değerli olacağını düşünüyorum. Orada halihazırda çok aktif olduklarını bildiğim avukatlar, burada ürettiklerimizin bir kısmını kullanabilecek."

Akram, İsrail'in Gazze Mahkemesinde üretilenlerin etkisinden korktuğunu belirterek, "Bu yüzden sesimizi bu kadar çok bastırıyorlar, BM özel raportörlerini, Filistin ve Gazze'deki suçları belgeleyen BM organlarını hedef alıyorlar. Onları gayrimeşru şekilde göstermeye ve terörist olarak adlandırmaya çalışıyorlar çünkü bu sonuçlardan korkuyorlar." dedi.