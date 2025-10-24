Haberler

Susan Akram: İsrail, Gazze Mahkemesi'nin Elde Ettiklerinden Korkuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Boston Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörü Susan Akram, İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını belgeleyen BM organlarını hedef almasının arkasında korkularının yattığını belirtti. Akram, Gazze Mahkemesi'nin elde ettiklerinin hukuk süreçlerinde kullanılabileceğine dikkat çekti.

ABD'deki Boston Üniversitesi Hukuk Fakültesinden hukuk profesörü ve Uluslararası İnsan Hakları Kliniği direktörü Susan Akram, İsrail'in Gazze Mahkemesinde üretilenlerin etkisinden korktuğu için Filistin ve Gazze'deki suçları belgeleyen Birleşmiş Milletler (BM) organlarını hedef aldığını bildirdi.

Akram, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim Gazze Mahkemesinin İstanbul'da düzenlenen nihai oturumu marjında AA'ya değerlendirmede bulundu.

Gazze Mahkemesinin iki amacı bulunduğuna dikkati çeken Akram, gerçekleri masaya yatırarak tarihsel hafızanın ortaya konulmasının birinci amaç olduğunu söyledi.

Akram, ikinci olarak, Gazze Mahkemesinin nihai oturumu kapsamında yayımlanacak bildiride yer alan kayıtların, avukatlar ve aktivistler tarafından hukuki süreçlerde, soykırım ve savaş suçu işleyenlerin yargılanması için kullanabileceğine değindi.

Batı medyasının büyük bir kısmının gerçeğin üzerini örterek suç ortaklığı yaptığına işaret eden Akram, "Bu sebeple, Batı haricindeki birçok basın kuruluşu ve Anadolu Ajansı (AA), insanlara gerçeği ulaştırmada çok önemli bir rol oynadı." dedi.

Akram, güvenilir basının önemine değinerek, Türk basınının bu alanda çok önemli rol üstlendiğini belirtti.

Netanyahu ve Gallant'tan çok daha fazlası

Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), "yetenekli profesyonel soruşturmacıları" sayesinde "belirli bir yöntemle" kendi kanıtlarını topladığını kaydeden Akram, "Dolayısıyla burada ürettiğimiz şeyin bir kısmı, bir dereceye kadar faydalı olacak." şeklinde konuştu.

Filistin merkezli ve uluslararası örgütlerin, Gazze'deki saldırılardan çok daha önce UCM'ye başvurularda bulunduğunu anımsatan Akram, halihazırda UCM'nin elinde "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan çok daha fazlası hakkında yakalama emri çıkarmak için dağlar kadar kanıtın bulunduğunu" bildirdi.

Akram, "Ayrıca UCM'nin kamuya açık olmayan yakalama emirleri çıkarmış olması da oldukça olası. Bilmiyoruz, ancak umarız Gazze Mahkemesinden elde edeceğimiz bilgiler ve kaynaklar, yani UCM'nin daha sonra kendi protokollerinde geliştirmek ve mevcut kanıtlara eklemek için tekrar iletişime geçebileceği doğrudan tanıklar, daha fazla bilgi ve kaynak sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Tatile gidebilecek askerler aleyhine "yargı" malzemesi

Gazze Mahkemesi olarak üretilenlerin önemini vurgulayan Akram, şunları kaydetti:

"Bence UCM'den daha da önemlisi, evrensel yargı yetkisinin mevcut olduğu dünya çapındaki mahkemelerde yerel ceza yargılamaları olacak ve burada ürettiklerimizin, örneğin Yunanistan, Fransa veya İtalya'ya tatile giden bireysel askerlerin yargılanmasında çok değerli olacağını düşünüyorum. Orada halihazırda çok aktif olduklarını bildiğim avukatlar, burada ürettiklerimizin bir kısmını kullanabilecek."

Akram, İsrail'in Gazze Mahkemesinde üretilenlerin etkisinden korktuğunu belirterek, "Bu yüzden sesimizi bu kadar çok bastırıyorlar, BM özel raportörlerini, Filistin ve Gazze'deki suçları belgeleyen BM organlarını hedef alıyorlar. Onları gayrimeşru şekilde göstermeye ve terörist olarak adlandırmaya çalışıyorlar çünkü bu sonuçlardan korkuyorlar." dedi.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin

İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

Şehit babasına dilenci diyen şoför için hesap zamanı
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında

Ülkeye sıçrayan yeni salgın 2 can aldı, bir yaş grubu tehdit altında
Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası kararı dopingi

CHP kararı sonrası Borsa'da sert hareketler! Kritik eşik aşıldı
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.