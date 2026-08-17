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Keşan'da Beton Mikseri Park Halindeki TIR'lara Çarptı: 1 Yaralı

Keşan'da Beton Mikseri Park Halindeki TIR'lara Çarptı: 1 Yaralı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu beton mikseri, yol kenarında park halinde bulunan 2 TIR'a çarptı. Kazada yaralanan sürücü U.S., itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu beton mikseri yol kenarında park halinde bulunan 2 TIR'a çarptı. Kazada, sürücü U.S. yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İspat Cami Mahallesi Londra Caddesi üzerinde meydana geldi. U.S. yönetimindeki 59 KP 617 plaka beton mikseri sürücüsünün seyir halindeyken uyuması sonucu yol kenarında park halinde bulunan 2 TIR'a çarptı. Kazada yaralanan sürücü U.S., araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. U.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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