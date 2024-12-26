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Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor
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Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçiş yapan Suriyeliler, Türkiye'de geçirdikleri yılların ardından ülkelerine geri dönmenin heyecanını yaşıyor. İç savaş döneminde Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, gümrük işlemleri için sırada beklerken yanlarındaki eşyaların taşınmasına jandarma ve yardım kuruluşları destek veriyor.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Ülkelerine dönen Suriyelilerin yanlarında götürdükleri kıyafet ve ev eşyalarının taşınmasına, jandarma ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de tekerli sepetlerle yardımcı oluyor.

Gümrük işlemleri tamamlanan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapıyor.

Kapıda güvenliği sağlayan jandarma ekiplerine bomba arama köpeği "Yuva" da eşlik ediyor.

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıp ikramda bulunuyor.

Sınır kapılarına konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor.

"İş kurup hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum"

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyelilerden Muhammed Yusuf (16), yaklaşık 11 yıl önce geldiği Türkiye'de, İstanbul'a yerleştiklerini ve orada ailesiyle bir hayat sürdüğünü söyledi.

Yıllar sonra annesi, babası ve 3 kardeşiyle memleketleri Şam'a gitmek üzere yola çıktıklarını anlatan Yusuf, şöyle konuştu:

"Türkiye bizi çok güzel ağırladı, Türk halkına çok teşekkür ederim. Okulda hocalarım, arkadaşlarım benimle çok güzel ilgilendi. Ben 5-6 yaşlarındayken Türkiye'ye gelmiştim, şimdi ülkeme gideceğim bunun için çok heyecanlıyım, orada iş kurup hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Güzel bir ailem olsun istiyorum."

Bedriye Bayraktar da memleketi Humus'a gideceğini ve ailesinin kendisini orada beklediğini söyledi.

Yaklaşık 6 yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirten Bayraktar, "Suriye şimdi daha iyi, öncesinde savaş vardı, bomba vardı her şey kötüydü ama şimdi çok şükür daha iyi. Türklere çok teşekkür ederim, çok iyi insanlar, Türkiye de artık benim Suriye gibi memleketim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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